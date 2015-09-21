Галлиани: «Бакка напоминает мне Шевченко»

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани признался, что колумбиец Карлос Бакка напоминает ему Андрея Шевченко.

"В некоторые моменты, а особенно когда он забивал третий гол, Карлос напомнил мне Шеву. Я вспомнил в этот момент голы Андрея, а именно – в решающем матче в борьбе за скудетто в мае 2004 года. А так же в Порту в 2003, в матче за Суперкубок Европы.

Так совпало, что на следующий день Андрей позвонил мне. Это один из самых моих любимых игроков. Я сказал ему о своих мыслях напрямую, Андрей согласился со мной в этом", - приводит слова Галлиани Gazzetta Dello Sport.