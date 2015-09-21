Мутко: «Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам»

По контенту сайта: грамотно рерайтить - тоже навык.
Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.
Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.
По контенту сайта: грамотно рерайтить - тоже навык.
зачем засталбливать Лужники для финала? Пусть будет рандомно, каждый год - новый город и стадион. Какой смысл тогда проводить чм 2018, если для финала кубка якобы годный стадик лужа будет
Мутко что, в коней перекрасился?
моё мнение что кубок интересен когда такие команды как тосно выстреливают и обыгрывают спартак. а ели все хотят что бы играли основным составам сделать вместо сетки группы и будет куда веселее если в группе из 4 команд будет 1 из рфпл и 3 фнл хрен они пустят туда дубль развлекаться но потом получается так что в лигу европы попадет допустим шиник или похожая команда опять будет стыдно на это смотреть зато кубок будет всем интересен
На твой кубок вчера "великий тренер" наплевал,пугав Иркутском своих игроков!!!Цирк блять!
Интересно, что вам важнее - хорошее выступление ЦСКА в ЛЧ или увидеть основу ЦСКА в Иркутске?
Причём тут вообще это?Тут идёт речь о том,что бы к кубку России команды относились более серьёзно,а как можно относиться серьёзно,когда тренер пугает своих игроков основных этим соревнованием!!!?Да и в ЛЧ ничего они не покажут,Краснодар смотрелся бы куда интереснее!
И мне совершенно не интересно как цска выступит в ЛЧ, у нас свой клуб начал тьфутьфутьфу,отлично!
Бомжи должны ноги Миллеру целовать за таких соперников по группе! Я бы посмотрел как Зенит с Баварией или МС играет! Севилья с трудом в топ5 Испанской лиги попадает!
а на матч с Байкалом можно хоть молодежку отправлять, и те справятся без особого труда. Увидишь, кто в итоге кубок возьмет.
Причём Миллер? Ты серьёзно думал Зениту просто фартит попадать с командами попроще? Смешно!
Рубин Барсу обыгрывал, и чо?
Напомни, как вы с Боруссией сыграли? Не 4 пропустили?
"Это все от лукового" (с)
Боже, купите букварь автору!!!!!!!!!
Три класса церковно-приходской что ли?
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