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    Мутко: «Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.

    «Конечно, покажем Кубок России по телевидению. Это все от лукавого и не думайте, что ЦСКА не хочет выиграть этот трофей. Конечно, нужны изменения. Рассмотрим различные варианты формулы проведения соревнования. Вот введут в строй "Лужники", финал сразу закрепим навечно за главной ареной страны. Будем совершенствовать это дело, чтобы Кубок стал интересен клубам. Простимулируем морально, материально. Но ведь победителю и так гарантировано место в Лиге Европы. Это дорогого стоит. Поэтому не думайте, что какой-то клуб просто так отдаст кубок. А у Слуцкого если какое-то решение и было по составу, то поверьте — ЦСКА не тот клуб, который дарит кубки", - сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 12:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +16

      green1999 22 сентября 2015, 13:19



      По контенту сайта: грамотно рерайтить - тоже навык.

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      Рейтинг: +16

      green1999 22 сентября 2015, 13:16

      зачем засталбливать Лужники для финала? Пусть будет рандомно, каждый год - новый город и стадион. Какой смысл тогда проводить чм 2018, если для финала кубка якобы годный стадик лужа будет

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 22 сентября 2015, 02:45

      Мутко что, в коней перекрасился?

      0
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      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 21 сентября 2015, 19:01

      моё мнение что кубок интересен когда такие команды как тосно выстреливают и обыгрывают спартак. а ели все хотят что бы играли основным составам сделать вместо сетки группы и будет куда веселее если в группе из 4 команд будет 1 из рфпл и 3 фнл хрен они пустят туда дубль развлекаться но потом получается так что в лигу европы попадет допустим шиник или похожая команда опять будет стыдно на это смотреть зато кубок будет всем интересен

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 12:38

      На твой кубок вчера "великий тренер" наплевал,пугав Иркутском своих игроков!!!Цирк блять!

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      Рейтинг: +24

      temamexanik > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 12:54

      Интересно, что вам важнее - хорошее выступление ЦСКА в ЛЧ или увидеть основу ЦСКА в Иркутске?

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > temamexanik 21 сентября 2015, 13:07

      Причём тут вообще это?Тут идёт речь о том,что бы к кубку России команды относились более серьёзно,а как можно относиться серьёзно,когда тренер пугает своих игроков основных этим соревнованием!!!?Да и в ЛЧ ничего они не покажут,Краснодар смотрелся бы куда интереснее!

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > temamexanik 21 сентября 2015, 13:08

      И мне совершенно не интересно как цска выступит в ЛЧ, у нас свой клуб начал тьфутьфутьфу,отлично!

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 16:28

      Бомжи должны ноги Миллеру целовать за таких соперников по группе! Я бы посмотрел как Зенит с Баварией или МС играет! Севилья с трудом в топ5 Испанской лиги попадает!

      -1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 16:32

      а на матч с Байкалом можно хоть молодежку отправлять, и те справятся без особого труда. Увидишь, кто в итоге кубок возьмет.

      -1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > FKulagin 21 сентября 2015, 17:48

      МЮ мы выигрывали и Баварию тоже)))))ааааааахахахахахаха

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > FKulagin 21 сентября 2015, 17:48

      дак цска только с такими и умеет и то по 4 пускает))))ЛЧ,вот показатель)

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > FKulagin 21 сентября 2015, 17:49

      И причём тут Миллер и группа,не понятно!

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 30 сентября 2015, 01:34

      Причём Миллер? Ты серьёзно думал Зениту просто фартит попадать с командами попроще? Смешно!

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 30 сентября 2015, 01:34

      Рубин Барсу обыгрывал, и чо?

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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 30 сентября 2015, 01:35

      Напомни, как вы с Боруссией сыграли? Не 4 пропустили?

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 сентября 2015, 12:04

      "Это все от лукового" (с)

      Боже, купите букварь автору!!!!!!!!!
      Три класса церковно-приходской что ли?

      Развалили сайт, уроды! Можете забанить меня навечно, если я не прав...

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      Рейтинг: +15

      андре68 > kidd-75 21 сентября 2015, 12:10

      Зачем так резко реагировать? Ошибки бывают, она есть и в источнике, если пройтись по ссылке, а за подсказку спасибо.

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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion > kidd-75 21 сентября 2015, 12:33

      а я прочел " от лукавого" хоть там и ошибка не обратил внимание))

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