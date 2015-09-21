Мутко: «Постараемся, чтобы Кубок России стал интересен клубам»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что постарается поднять престиж Кубка России.

«Конечно, покажем Кубок России по телевидению. Это все от лукавого и не думайте, что ЦСКА не хочет выиграть этот трофей. Конечно, нужны изменения. Рассмотрим различные варианты формулы проведения соревнования. Вот введут в строй "Лужники", финал сразу закрепим навечно за главной ареной страны. Будем совершенствовать это дело, чтобы Кубок стал интересен клубам. Простимулируем морально, материально. Но ведь победителю и так гарантировано место в Лиге Европы. Это дорогого стоит. Поэтому не думайте, что какой-то клуб просто так отдаст кубок. А у Слуцкого если какое-то решение и было по составу, то поверьте — ЦСКА не тот клуб, который дарит кубки", - сказал Мутко.