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    Видеотрансляция матча «Динамо» - «Рубин» – на «Бомбардире»

    "Рубин" после отставки Рината Билялетдинова уверенно разобрался с "Локомотивом", нанеся железнодорожникам первое поражение в чемпионате, и сегодня попытается повторить успех в матче с другой московской командой. В свою очередь, "Динамо" после провала в Краснодаре просто обязано реабилитироваться перед своими болельщиками.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Рубин". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2015 18:34
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