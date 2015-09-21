Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Ничего не потеряно, два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков, а они догнали нас»

    Защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал свой 250-й матч в составе команды, в котором питерцы сыграли вничью (1:1) с "Амкаром".

    - Рад, что мне удалось провести так много встреч за «Зенит». Очень хотел отпраздновать юбилейный матч, но сегодняшний результат не предполагает веселья. Упущенная победа гасит все эмоции.

    Все было в наших руках. Мы контролировали ход поединка в первом тайме. Немного сбавили в начале второй половины, и сами себе создали проблемы. У соперника была пара шансов, и один из них они использовали. Вы видели, что мы могли забить второй гол после того, как «Амкар» отыгрался. Давили, но так и не смогли реализовать свои шансы.

    - «Зенит» стал отставать на 8 очков от ЦСКА. Чемпионская гонка закончена?

    - Нет! Два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков - и они догнали нас. Нужно верить в свои возможности. Может быть, уже на следующей неделе армейцы допустят осечку, а мы обыграем «Спартак».

    - Зенитовцы долго не выходили из раздевалки. Был серьезный разговор?

    - Да. Мы должны сплотиться. Нельзя ведь обвинять кого-то одного в поражении. Мы должны оставаться командой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2015 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 21 сентября 2015, 18:06

      бом бом у белоголубого ахахах. сраз видно 2 игроков новых за сотучку миллионов не купили вот и бомбит.. после крыльев бы не вылезали кукарекать то

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > кто там 21 сентября 2015, 18:13

      ахахаха зато интересно наблюдать как вы после вольсфбурга пропали отсюда,не одного сеноеда))))да и победы над Мордовией особо радоваться не надо,оборона то говно)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:47

      ну амкар то с крыльями это уровень вольсбурга) дурач0к)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 21 сентября 2015, 14:27

      ЦСКА внутри успешно играет, а в ЛЧ со скрипом проходит стыки и проигрывает первый матч, зато Зенит в чемпионате никак не может выйти на свой уровень, а в ЛЧ в гостях обыграл Валенсию. Видимо Зенит, будучи чемпионом, решил сосредоточиться на ЛЧ, не сумев уже который матч подряд настроиться на соперника

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 21 сентября 2015, 13:23

      страшное уже давно произошло - боаш только в конце сезона уйдет... с таким раскладом, было бы супер вариантом за 3-ку зацепится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 21 сентября 2015, 13:07

      У вас и 11 скоро тоже будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 сентября 2015, 11:59

      Коля, ты имбицил! ЦСКА и 3:0 в гостях пишут 6, а вы Амкар дома не можете вывезти. В мае локти грызть будете друг-другу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > kidd-75 21 сентября 2015, 13:05

      Они пишут не потому что хорошо играют,а потому что Мордовия перестала играть!Обороны нет у цска,да и нападения тоже с хорошей защитой у противника!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 13:15

      Не скажи, еще при 3:0 моменты были, в перерыве встряхнули тренеры игроков и реализация пошла, да и мордовия не так плоха была как все говорят!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA-39- 21 сентября 2015, 13:35

      Мордовия играла 20-ть минут в первом тайме и пять во втором,следствие 4 мяча,ну согласись,что просто встала в начале второго,10-ть минут и это реально похоже на договорняк,но понятно,что никто ни о чём не договаривался,но похоже очень!А реальные силы вообще команд,а не только цска,хорошо видно в ЛЧ,это самый раскрываемый турнир в плане потенциала команд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 11:38

      С такой то обороной!Попадуться команды с посильнее защитой,то никакие негры не помогут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 16:23

      да недавно с бомжами играли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > FKulagin 21 сентября 2015, 18:00

      во во)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да конечно ничкго,они начнут обсераться,это даже не обсуждается,Локо куда опаснее,цска место 3-е займёт,не выше!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 13:16

      Копец ты больной! Смотри на вещи реально а не после поноса от злости и брызжания слюнями!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA-39- 21 сентября 2015, 17:59

      аааахахахахаха,вы выскочки,с дырявым вратарём пенсионерской защитой и квнщиком на скамейке,только и умеете что обыгрывать команды которые пешком играю,с нами вы были говно,с Вольфсбургом ещё хуже!!!!Если бы не судья с Кубанью и не встала Мордовия да и не Вольфсбург котрые вообще по игре к вам как к говну отнёсся,это было видно,давно б вылетели,вы уже не та команда,которая была в финале КУ,вы выше третьего места не займёте,вот увидете!!!Ещё раз повторюсь,Краснодар был бы куда лучше в ЛЧ!Вы аже уже нам противнее,чем Спартак,его болельщики особо ничего и не говорят не по теме,а вы такое ощущение,что малолетки которые нихера не шарят в футболе,а только вот обосрать бы!Стыдно за вас!!!Все молчат,одни вы пиздите!!!Ну продолжайте,сезон длинный,а МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:01

      ахахах бомжара убогая)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > кто там 21 сентября 2015, 18:11

      ахахахаха)))в лицо бы мне это описался сказать,король интернета))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:47

      такая страшная?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 21 сентября 2015, 11:13

      То цска, а это зенит...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11