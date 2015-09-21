Ломбертс: «Ничего не потеряно, два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков, а они догнали нас»

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс прокомментировал свой 250-й матч в составе команды, в котором питерцы сыграли вничью (1:1) с "Амкаром".

- Рад, что мне удалось провести так много встреч за «Зенит». Очень хотел отпраздновать юбилейный матч, но сегодняшний результат не предполагает веселья. Упущенная победа гасит все эмоции.



Все было в наших руках. Мы контролировали ход поединка в первом тайме. Немного сбавили в начале второй половины, и сами себе создали проблемы. У соперника была пара шансов, и один из них они использовали. Вы видели, что мы могли забить второй гол после того, как «Амкар» отыгрался. Давили, но так и не смогли реализовать свои шансы.

- «Зенит» стал отставать на 8 очков от ЦСКА. Чемпионская гонка закончена?

- Нет! Два года назад мы опережали ЦСКА на 11 очков - и они догнали нас. Нужно верить в свои возможности. Может быть, уже на следующей неделе армейцы допустят осечку, а мы обыграем «Спартак».

- Зенитовцы долго не выходили из раздевалки. Был серьезный разговор?

- Да. Мы должны сплотиться. Нельзя ведь обвинять кого-то одного в поражении. Мы должны оставаться командой.