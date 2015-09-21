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    Гинер: «Ничего страшного в ошибках нет. Команда доказала, что может выходить из сложных ситуаций»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что гордится командой после победного матча армейцев в чемпионате России против "Мордовии" (6:4).

    "Я горд за команду, что она в очередной раз смогла доказать, что всегда бьется до конца и может выходить из самых сложных ситуаций. После первых пятнадцати минут игры было ощущение, что игроки не до конца привыкли к полю и к отскоку мяча, плюс грубые ошибки допустили лидеры команды. В этом нет ничего страшного, такое случается. Главное, что ребята сумели собраться и перевернули неудачно складывающуюся для себя игру с головы на ноги", - сказал Гинер.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2015 10:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +459

      sour12 21 сентября 2015, 14:32

      на самом деле, это просто показатель класса атакующей группы игроков.и это радует, но проблема глубины состава очень актуальна.

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      Рейтинг: +653

      RUSARM 21 сентября 2015, 12:19

      Все правильно сказал,а вот где обещанные новые футболисты?? Одним составом играть на три фронта?? Вот откуда ноги растут!!

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      Рейтинг: +459

      sour12 > RUSARM 21 сентября 2015, 14:35

      газпрома то на всех не хватает =) цска конечно не помешали бы игрока три типа халка гарая и гарсии )))

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 11:33

      это не победа цска,а проигрыш Мордовии

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      Рейтинг: +459

      sour12 > KosSidFCZP 21 сентября 2015, 14:46

      Мордовия играла хорошо на сколько могла, но у ЦСКА лучший форвард Нигерии и один из лучших форвардов Кот Дивуара,

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      Рейтинг: +459

      sour12 > PITER_1 21 сентября 2015, 20:01

      зря иронизируешь, Муса выиграл звание номер один в сборной у форвардов АПЛ , а уж про Думбию говорить вообще нечего это страйкер от бога, ну или если по русски забивала голов в ворота от бога =)

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