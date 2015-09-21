Видеотрансляция матча «Урал» - «Краснодар» – на «Бомбардире»

"Урал" и "Краснодар" одержали уверенные победы в матчах минувшего тура, но "быки" после игры с "Динамо" успели съездить в Дортмунд к "Боруссии", где потрепали нервы одному из фаворитов Лиги Европы. Хватит ли у подопечных Олега Кононова сил и ресурсов, чтобы успешно играть на два фронта? Частично узнать ответ на этот вопрос мы может уже сегодня.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Краснодар". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 16:30, не пропустите!