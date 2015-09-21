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    Горшков: «К встрече со «Спартаком» у «Зенита» будет иной подоход»

    Экс - полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал матч «Зенита» с «Амкаром» (1:1) в девятом туре РФПЛ и поделился ожиданиями от предстоящей игры питерцев со "Спартаком".

    - С чем вы связываете потерю очков «Зенитом» в поединке с «Амкаром»?

    - С элементарной самоуспокоенностью. Команда имеет полное преимущество в первом тайме, создает моменты, соперник практически не сопротивляется – и в итоге создается ощущение, что матч так спокойно и докатится до победного финала. Футбол лишний раз доказал, что подобное отношение непростительно. Переоценили хозяева свои возможности, да и игра в обороне оставила массу вопросов.

    - Забей Халк пенальти, «Зенит» праздновал бы победу?

    - Думаю, счет 2:0 во многом предопределил бы исход матча. Разница же в один мяч оставляла сопернику шанс. В итоге единичная контратака завершилась взятием ворот и обернулась потерей очков в матче с не самым серьезным соперником. - Плохо, что ЦСКА увеличивает отрыв.Конечно, играть еще очень много, но восемь очков – хуже, чем шесть. Мы надеялись, что в этом туре отрыв сократиться, но видите, как все обернулось… Да, пока все действительно не критично. Однако сигнал не очень хороший.

    - Каким вам видится матч со «Спартаком»?

    - К встрече со «Спартаком» будет совсем иной подход – как с точки зрения соперника, так и вчерашнего неудачного результата на «Петровском». Уверен, что сам факт столь принципиального соперничества подстегнет игроков «Зенита» действовать совершенно в ином ключе. Но нельзя забывать, что и «Спартак» будет предельно мотивирован после разгрома в Краснодаре. Словом, игра предстоит чрезвычайно упорной! Здесь все дело в психологии: на игры со «Спартаком» никого дополнительно мотивировать не надо.

    Источник: Бобсоккер

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    21.09.2015 09:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11222

      alp 21 сентября 2015, 13:25

      нету тренера у Зенита.. отсюда все проблемы...

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    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 21 сентября 2015, 09:57

      Подоходный налог буде другой.

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