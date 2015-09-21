Дмитрий Кузнецов: «Мы с Чалым ждали увольнения, но когда встал вопрос, не могли бросить команду»

Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал, что ожидал увольнения после отставки Рината Билялетдинова, а сейчас вместе с и.о. главного тренера Валерием Чалым делает все, чтобы команда выбралась из подвалов турнирной таблицы.

– Фраза Чалого «Тренировочный процесс изменился на 100%» вызвала бурную реакцию…

– Просто у Валерия Александровича свой взгляд на футбол. Поэтому он перестроил процесс так, как он видит. С учетом каких-то ошибок прежнего тренера.

– Были ли какие-то конкретные разговоры о вашем будущем?

– У нас был разговор в начале. Мы хорошо знаем команду, мы полтора года провели с этими ребятами. И мы знаем всю психологию, слабые и сильные стороны. Думаю, что не было смысла менять на переправе людей. Мы знали с Валерием Александровичем, что мы здесь ненадолго. У нас было такое ощущение, когда Саярыч ушел, когда Бондаренко в дубль отправили. Мы чувствовали это. Мы не дураки. Мы, если честно, уже ждали увольнения. Но когда встал вопрос, то мы не могли бросить команду. Был разговор про две игры, что-то в прессе писали про то, сколько у нас времени.

И потом пошли слухи про Гончаренко, Черчесова, Евдокимова,– это плохо действует на тренера команды, мешает работать. Но мы с Чалым сели и договорились, что мы профессионалы и постараемся вытащить команду из сложившейся ситуации. А решение потом пусть принимают сверху. Мы же должны сейчас сделать все, чтобы команда играла, побеждала и вылезла из подвала таблицы.