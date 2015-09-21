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    Вальбуэна: «Болельщикам «Марселя» необходимо уважать мое решение»

    Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна рассказал, что был расстроен приемом, который устроили ему болельщики "Марселя" во время матча (1:1) шестого тура Лиги 1.

    «Это была особенная игра для меня в том смысле, что после восьми лет в клубе возвращаешься сюда с тяжелым сердцем. Но во время матча мне удалось оставить в стороне эти чувства. Думаю, игра мне более чем удалась.

    Конечно, я расстроен тем, что меня освистали болельщики. Я считаю стыдно просто так стереть восемь лет в клубе из-за того, что я подписал контракт с «Лионом».

    Понимаю разочарование болельщиков. Сам никогда не думал, что буду играть против «Марселя». Но я выбрал «Лион», и нужно уважать мое решение.

    После игры я зашел в раздевалку «Марселя», и все были рады мне. У меня здесь много друзей и со всеми хорошие отношения. Все, что было в игре, останется на поле», – сказал Вальбуэна.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.09.2015 08:42
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