Смородская: «В чемпионате России вообще не бывает простых игр»

Президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче девятого тура РФПЛ.

- Я ожидала сложной игры – и матч действительно получился сложным, напряженным. В чемпионате России вообще не бывает простых игр. «Крылья Советов» - очень выстроенная команда. Самарцы играли хорошо, в их действиях видна тренерская рука. Тем приятнее наша победа – мы смогли обыграть такую сложную команду! Реализовали не все моменты, но, тем не менее, забили два гола. Поздравляю наших болельщиков! Очень надеюсь, что они будут не только смотреть нас в прямом эфире, но и приходить на стадион.

- Вы отметили, что «Крылья Советов» - команда тренерская. Мне кажется, что и у нас виден тренерский почерк…

- Согласна! Я сейчас в раздевалке сказала, что первого, кого я хочу поздравить – это Игоря Геннадьевича и весь наш тренерский штаб. То, что куется годами, то, что так тяжело дается – это характер команды. И у Игоря получается формировать этот характер! Я очень рада.