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    Панченко: «Был уверен, что сравняем счет»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Мордовией» (6:4) в матче девятогого тура РФПЛ.

    — Кирилл, во что сегодня играли: в хоккей, теннис или все-таки в футбол?
    — В футбол, конечно! Наверное, разные факторы сказались. Проигрывали 0:3, удаление, жаркая погода, искусственное поле. Но ребята молодцы, собрались, в перерыве поговорили, и добились такой победы. Для болельщиков это, наверное, был праздник футбола.

    — Что говорил Леонид Викторович, когда выпускал тебя на поле?
    — Чтобы я много двигался, получал мячи. Такая была установка.

    — Какой момент считаешь переломным? Может, твой забитый мяч?
    — Мне трудно судить. Я забил первый гол, команда после него еще проигрывала 3:1. Наверное, когда счет стал 3:3, мы чуть воспряли духом, побежали вперед. Снова пропустили, но опять собрались, и в итоге забили еще три мяча.

    — Что чувствовал в тот момент, когда пропустили четвертый гол?
    — Если честно, я был уверен, что мы еще забьем и как минимум сравняем. А получилось еще и выиграть.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.09.2015 07:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      B U L L D O G 21 сентября 2015, 08:15

      Кирюха прогрессируй дальше! Ждём в основе через пару лет

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