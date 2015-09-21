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    Виталий Денисов: «В Самаре хорошая играющая команда, желаю им удачи»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал игру девятого тура РФПЛ против "Крыльев Советов" (2:0).

    - После возвращения из Португалии раскачивались по ходу первого тайма. Не получалось в завершении атак. В перерыве тренер внес коррективы, и дело пошло. «Крылья» действовали на контратаках и забрасывали мяч на Корниленко. Мы были к этому готовы. У самарцев хорошая играющая команда. Хочу пожелать им удачи.

    - Следили за матчами конкурентов?

    - Нужно отталкиваться от своей игры, а не следить за матчами соперников. В прошлом туре с «Рубином» у нас мало что получалось, но рано или поздно поражение должно было случиться. Главное, сделать правильные выводы.

    - Впереди Армавир. Хватит эмоций на Кубок России?

    - Нельзя ставить один турнир выше другого. У нас равный состав и есть ребята, которые мало играли. Возможно, будет ротация.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.09.2015 06:24
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