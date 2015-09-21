Виталий Денисов: «В Самаре хорошая играющая команда, желаю им удачи»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов прокомментировал игру девятого тура РФПЛ против "Крыльев Советов" (2:0).

- После возвращения из Португалии раскачивались по ходу первого тайма. Не получалось в завершении атак. В перерыве тренер внес коррективы, и дело пошло. «Крылья» действовали на контратаках и забрасывали мяч на Корниленко. Мы были к этому готовы. У самарцев хорошая играющая команда. Хочу пожелать им удачи.

- Следили за матчами конкурентов?

- Нужно отталкиваться от своей игры, а не следить за матчами соперников. В прошлом туре с «Рубином» у нас мало что получалось, но рано или поздно поражение должно было случиться. Главное, сделать правильные выводы.

- Впереди Армавир. Хватит эмоций на Кубок России?

- Нельзя ставить один турнир выше другого. У нас равный состав и есть ребята, которые мало играли. Возможно, будет ротация.