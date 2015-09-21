Черевченко: «Армавир - не Иркутск, такие угрозы вряд ли помогли»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал слова наставника ЦСКА Леонида Слуцкого, который в случае поражения от "Мордовии" пригрозил своим игрокам полетом в Иркутск на игру 1/16 финала Кубка России с «Байкалом». В итоге армейцы во втором тайме не только отыгрались со счета 0:3, но и вырвали победу 6:4.

«Слуцкий мотивировал команду тем, что если футболисты проиграют «Мордовии», то полетят в Иркутск? Ну, Армавир ближе Иркутска – туда всего два часа лететь, так что вряд ли такие угрозы бы помогли. Что касается ротации, то она будет, причем, думаю, довольно существенная», — сказал Черевченко.

Напомним, что "Локомотив" в Кубке России сыграет с армавирским "Торпедо".