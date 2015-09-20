Орлов: «В «Зените» результат делают иностранцы, и это проблема»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение об игре «Зенита» в матче с «Амкаром» (1:1).

«Удручен тем, как играл «Зенит». В чем проблема? Русские игроки «Зенита» смотрят на иностранцев – на Халка, Витселя… Те делают результат. А они сами не соответствуют их уровню. Да, вы, может, не такие техничные, талантливые, но рвите! Бегите! Боритесь!», - говорит Орлов.

Комментатор недоволен тем, как вошли в игру Ткачук и Юсупов.

«На замену вышли Ткачук и Юсупов – так игроки молодежки могли выйти на поле. Не видно, что для них честь появиться в составе «Зенита», выйти при таком зрителе, такой поддержке. Где желание подраться за результат?».

Орлов считает, что российские футболисты «Зенита» не соответствую уровню клуба.

«Видна проблема стратегии «Зенита»: подбор русских игроков в условиях лимита на очень низком уровне, не соответствует запросам клуба. Не всегда же результат обеспечивают легионеры! Да, у Халка, Гарая зарплаты выше, но, ребята, вы тоже получаете немалые деньги. Отрабатывайте контракт! Чтобы болельщик сказал: «Вот этот наш футболист - все отдал и упал без сил». Мы же этого не видим».