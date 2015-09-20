Примера. «Барселона» уверенно справилась с «Леванте», «Лас-Пальмас» проиграл «Райо Вальекано»

«Барселона» одержала четвертую победу в четырех турах Примеры, обыграв «Леванте» . За каталонцев забили Бартра, Неймар и дважды Месси, а у гостей отличился Касадесус.

Еще одна сегодняшняя встреча закончилась гостевой победой «Райо Вальекано» над «Лас-Пальмасом». Единственный гол в матче забил Гуэрра.

Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

Барселона - Леванте - 4:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бартра, 50; 2:0 – Неймар, 56; 3:0 – Месси (с пенальти), 61; 3:1 – Касадесус, 66; 4:1 - Месси, 88.

Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуэрра, 42.