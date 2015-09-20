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    Примера. «Барселона» уверенно справилась с «Леванте», «Лас-Пальмас» проиграл «Райо Вальекано»

    «Барселона» одержала четвертую победу в четырех турах Примеры, обыграв «Леванте» . За каталонцев забили Бартра, Неймар и дважды Месси, а у гостей отличился Касадесус.

    Еще одна сегодняшняя встреча закончилась гостевой победой «Райо Вальекано» над «Лас-Пальмасом». Единственный гол в матче забил Гуэрра.

    Чемпионат Испании. Примера. 4-й тур

    Барселона - Леванте - 4:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Бартра, 50; 2:0 – Неймар, 56; 3:0 – Месси (с пенальти), 61; 3:1 – Касадесус, 66; 4:1 - Месси, 88.

    Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гуэрра, 42.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 21 сентября 2015, 10:33

      Ужасно сыграли! Каждая вторая передача неточная, голевые передачи сопернику, отсутствие взаимопонимания, Неймар, несмотря на забитый гол и заработанный пенальти, сыграл отвратительно. Молодежь очень сырая, за исключением Бартра. Защита никуда не годится. Как они будут играть с Сельтой? Надеюсь, у тренера хватит ума выставить сильнейший состав, по мере возможности.

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      Рейтинг: +27

      EZ 21 сентября 2015, 00:00

      Хорошо сыграла Барса.

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