Роджерс: «Мы стали играть свободнее»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал действия своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Норвича» (1:1).

«Мы недовольны результатом, но в матче были признаки того, что мы стали играть свободнее и креативнее. Особенно это касается второго тайма. В первой половине мы были несколько статичны. Мяч был в нужных местах, но не хватало движения», - говорит Роджерс.

Также наставник рассказал о замене Бентеке, которую он провел в перерыве.

«Бентеке почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия - не было смысла рисковать. У нас были свежие футболисты».