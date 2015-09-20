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    Роджерс: «Мы стали играть свободнее»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал действия своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Норвича» (1:1).

    «Мы недовольны результатом, но в матче были признаки того, что мы стали играть свободнее и креативнее. Особенно это касается второго тайма. В первой половине мы были несколько статичны. Мяч был в нужных местах, но не хватало движения», - говорит Роджерс.

    Также наставник рассказал о замене Бентеке, которую он провел в перерыве.

    «Бентеке почувствовал дискомфорт в области подколенного сухожилия - не было смысла рисковать. У нас были свежие футболисты».

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    20.09.2015 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      jotun 21 сентября 2015, 11:28

      Выпий яду Роджерс

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