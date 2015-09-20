Карпин: «Радует, что мы в очередной раз не пропустили»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин поделился своим мнением об исходе матча ФНЛ против КАМАЗа (0:0).

«Радует то, что мы в очередной раз не пропустили. А вот то, что «Торпедо» вообще не создает опасных моментов, очень прилично напрягает. Естественно, нужно над этим работать. В первую очередь над физическим состоянием: опять у половины команды ноги сводит. Понятно, если игрок физически не готов, то никакие технические или тактические задачи решать невозможно», - считает Карпин.

Также наставник прокомментировал большое количество фолов со стороны его подопечных.

«Не успеваем. Если идешь в стык и не успеваешь, то попадаешь вместо мяча в ногу. Отсюда и эти нарушения. Что касается стандартов, то мы их наигрываем, но пока это не приносит плодов. Доводим мяч до ворот, но в ворота не попадаем. Задача-максимум у нас - всегда выигрывать. Выходить на поле без желания выигрывать не имеет смысла».