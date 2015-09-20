«Зенит» остался без побед в трех домашних матчах подряд впервые с 2012 года

В домашнем матче девятого тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» (1:1), не сумев добыть победу в третьей подряд игре на своем поле.

Две предыдущие встречи в родных стенах питерцы проиграли «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (1:3).

Последний раз такая неудачная домашняя серия была у «Зенита» в 2012 году, когда клуб проиграл «Рубину» и «Тереку», а также поделил очки с «Локомотивом».