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    «Зенит» остался без побед в трех домашних матчах подряд впервые с 2012 года

    В домашнем матче девятого тура РФПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Амкаром» (1:1), не сумев добыть победу в третьей подряд игре на своем поле.

    Две предыдущие встречи в родных стенах питерцы проиграли «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (1:3).

    Последний раз такая неудачная домашняя серия была у «Зенита» в 2012 году, когда клуб проиграл «Рубину» и «Тереку», а также поделил очки с «Локомотивом».

    Источник: Sports.ru

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    20.09.2015 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 21 сентября 2015, 09:18

      Что-то в команде происходит...Нет должного командного настроя на игры РФПЛ...При нынешней игре ЦСКА с каждым подобным матчем шансы Зенита на чемпионство уменьшаются в геометрической прогрессии. А то и на пьедестал вообще. Пора принимать меры!

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 21 сентября 2015, 07:29

      Нам на руку

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      Рейтинг: +11

      motorpenis89 20 сентября 2015, 22:57

      Зенька не болей!

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