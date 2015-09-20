Ван Гаал: «Марсьяль уже особенный»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:3).

«Было очень важно победить после матча с ПСВ. Я должен похвалить своих игроков», - сказал ван Гаал.

Также голландец прокомментировал игру Антони Марсьяля, который сделал в этом матче дубль.

«Антони Марсьяль уже особенный, потому что мы заплатили за него много денег. Многие думают, что он великая звезда, но он 19-летний парень. В трех матчах он уже многое показал. Я счастлив, что он у нас есть, однако голову терять нельзя».