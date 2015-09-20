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    Ван Гаал: «Марсьяль уже особенный»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:3).

    «Было очень важно победить после матча с ПСВ. Я должен похвалить своих игроков», - сказал ван Гаал.

    Также голландец прокомментировал игру Антони Марсьяля, который сделал в этом матче дубль.

    «Антони Марсьяль уже особенный, потому что мы заплатили за него много денег. Многие думают, что он великая звезда, но он 19-летний парень. В трех матчах он уже многое показал. Я счастлив, что он у нас есть, однако голову терять нельзя».

    Источник: BBC

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    20.09.2015 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 сентября 2015, 10:51

      Антошка молодец!

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