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    Фавр покидает пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»

    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Люсьен Фавр заявил о том, что покидает команду.

    «Тщательно все проанализировав, я пришел к выводу, что моя отставка является лучшим для команды решением на сегодняшний день. Я хорошо поработал в «Боруссии». Перемены будут полезны для команды», - сказал Фавр.

    Фавр работал в «Боруссии» с 2011 года, и в первом сезоне под его руководством команда финишировала четвертой. В прошлом сезоне подопечные Фавра стали третьими и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне «Боруссия» проиграла пять матчей в Бундеслиге из пяти.

    Источник: Sports.ru

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    20.09.2015 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Onlyreven 21 сентября 2015, 07:54

      Очень жаль(( Сделал из аутсайдера достаточно сильную команду, но, блин, из-за слабых финансов их постоянно разбирают на запчасти((

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