Фавр покидает пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Люсьен Фавр заявил о том, что покидает команду.

«Тщательно все проанализировав, я пришел к выводу, что моя отставка является лучшим для команды решением на сегодняшний день. Я хорошо поработал в «Боруссии». Перемены будут полезны для команды», - сказал Фавр.

Фавр работал в «Боруссии» с 2011 года, и в первом сезоне под его руководством команда финишировала четвертой. В прошлом сезоне подопечные Фавра стали третьими и пробились в групповой этап Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне «Боруссия» проиграла пять матчей в Бундеслиге из пяти.