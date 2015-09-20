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    РФПЛ. «Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов»

    В матче девятого тура РФПЛ «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов». Три очка москвичам принесли голы Чорлуки и Ниассе.

    Чемпионат Росии. РФПЛ. 9-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) - 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Голы: 1:0 – Чорлука, 53; 2:0 - Ниассе, 87.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев, Тарасов (Миранчук, 61), Касаев, Фернандеш (Ндинга, 62), Самедов, Шкулетич (Ниассе, 74).

    Крылья Советов: Конюхов, Цаллагов, Бато (Родич, 85), Таранов (Симайс, 57), Надсон, Бурлак, Померко, Габулов, Драгун (Горбатенко, 78), Корниленко, Молло.

    Предупреждения: Померко, 25; Цаллагов, 39; Симайс, 76.

    Судья: Михаил Вилков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 21:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +74

      Scar 21 сентября 2015, 00:39

      Всех наших с победой! Порадовали второй раз за неделю! Впереди у Локо очень сложный отрезок, просто УЙМА матчей против хороших команд (включая ЧР и ЛЕ), причём в очень сжатые сроки. Парням придётся очень тяжело! Но, я надеюсь, это их ещё больше сплотит и укрепит. Вперёд, Локо! Хороший, интересный сезон пока что.

      2
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      Рейтинг: +14

      SIG 20 сентября 2015, 22:59

      Да, график у Локо до конца года просто жесть. ЦСКА, Спартак, Зенит, Кубань, Ростов, Спортинг, Бешикташ. Каждые три дня игра.

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 20 сентября 2015, 22:34

      Рад что ребята после лиги европы смогли настроиться и хорошо сыграть против довольно крепкого соперника

      1
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      Рейтинг: +532

      Бан 20 сентября 2015, 22:31

      Давненько Локо не выдавал такой стабильной игры. По праву вторые.

      2
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 20 сентября 2015, 21:52

      Главное обыграть ЦСКА,чтобы доказать что мы снова в теме!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Nintendo8800 20 сентября 2015, 21:55

      Коней счас тяжело обыграть у них идет игра в принципе как и у нас . Жду от ребят качественного футбола и надеюсь победы . Очень хочу чтобы Ниас и там положил парочку Игорю.

      2
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > LOKOShamilLOKO 20 сентября 2015, 22:00

      будет 4 игра в течении 13 дней,может быть все что угодно ,ход игры спрогнозировать просто нереально.От ротации наверно наверно много зависеть будет,ну и просто от опыта частых игр,чего у коней больше.Зато у нас скамейка есть)

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Nintendo8800 20 сентября 2015, 22:03

      Да у нас скамейка и ребята голодные до хороших побед . И много будет зависеть от форвардов у ЦСКА все прекрасно но еслм ниас выдаст хороший матч выматать и без того усталую оборону ведь у них с ротацией проблемы то думаю резальтат будет за нами . Я очень верю в победу ну потому что могут и должны

      2
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      Рейтинг: +22

      MulaAan 20 сентября 2015, 21:41

      Как же хорош Ниасс! Очень прибавил, красавец!

      5
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > MulaAan 20 сентября 2015, 21:49

      Помнишь его интервью обещал лучшим быть пока доказывает красава и уважуха. Паравозы всех с победой . Идем вперед...

      3
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      Рейтинг: +22

      MulaAan > LOKOShamilLOKO 20 сентября 2015, 21:51

      Конечно помню) Если честно, просто улыбнулся тогда на его слова... Но теперь понимаю, что не так прост этот парень. Главное чтоб зимой его не выдернули у нас..., а если он так и будет продолжать играть, то это весьма вероятно...

      3
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > MulaAan 20 сентября 2015, 21:56

      Я даже его интервью нашел . Если сидишь на оф сайте то должен помнить коменты болел но он настолько целеустремлен и хорош счас что есть шансы полностью выполнить обещания

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Stanly666 20 сентября 2015, 21:41

      Молодцы братцы!!!!!

      1
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 20 сентября 2015, 21:35

      Красавцы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2015, 21:33

      Следующая игра с Конями. Будет интересно.

      4
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 сентября 2015, 21:31

      Ура! С победой!

      1
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