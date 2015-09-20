ФНЛ. «Факел» одолел «Сибирь» и другие результаты

В матче 12-го тура ФНЛ «Факел» дома обыграл «Сибирь»: у хозяев отличились Мурнин и Альшин, за гостей забил Беляев.

В других матчах тура армавирское «Торпедо» и КАМАЗ счет не открыли, а «Арсенал» на последних минутах вырвал три очка у «СКА-Энергии» благодаря голу Вуйовича.

Чемпионат России. ФНЛ. 12-й тур

Факел (Воронеж) - Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мурнин, 8; 2:0 - Альшин , 56; 2:1 – Беляев, 73.

Торпедо (Армавир) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:0 (0:0)

Арсенал (Тула) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вуйович, 90.