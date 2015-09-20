Семак: «Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку»

Пешком не надо ходить, пенальти нужно забивать и нужно реализовывать создаваемые моменты. Амкар создал всего один момент и забил. А Зенит, в очередной раз решил, что можно пешком обыграть середняка. Если так будет продолжаться, то я не удивлюсь, что мы через несколько дней вылетим из Кубка России.
Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Амкара» (1:1). Наставник предположил, что команда расслабилась после первого тайма.
«Я не думаю, что быстрый гол сыграл с нами злую шутку. В первом тайме мы действовали надежно в обороне, а также создали достаточное количество моментов, чтобы увеличить преимущество. Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку. Во втором тайме стало меньше остроты впереди, и при этом стали позволять сопернику проводить контратаки, одна из которых привела к голу. Концовку матча провели очень неплохо, создали достаточное количество моментов, но забить и победить не смогли, это огорчает», - говорит Семак.
Также тренер дал комментарий о ситуации в турнирной таблице.
«Отставание от ЦСКА в восемь очков — существенная разница. ЦСКА идет уверенно, практически без потерь. Но нам надо думать в первую очередь о своей игре и о своих очках»