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    Семак: «Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча девятого тура РФПЛ против «Амкара» (1:1). Наставник предположил, что команда расслабилась после первого тайма.

    «Я не думаю, что быстрый гол сыграл с нами злую шутку. В первом тайме мы действовали надежно в обороне, а также создали достаточное количество моментов, чтобы увеличить преимущество. Уверенный первый тайм мог сыграть с нами плохую шутку. Во втором тайме стало меньше остроты впереди, и при этом стали позволять сопернику проводить контратаки, одна из которых привела к голу. Концовку матча провели очень неплохо, создали достаточное количество моментов, но забить и победить не смогли, это огорчает», - говорит Семак.

    Также тренер дал комментарий о ситуации в турнирной таблице.

    «Отставание от ЦСКА в восемь очков — существенная разница. ЦСКА идет уверенно, практически без потерь. Но нам надо думать в первую очередь о своей игре и о своих очках»

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 19:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +365

      n272nm 20 сентября 2015, 22:40

      Пешком не надо ходить, пенальти нужно забивать и нужно реализовывать создаваемые моменты. Амкар создал всего один момент и забил. А Зенит, в очередной раз решил, что можно пешком обыграть середняка. Если так будет продолжаться, то я не удивлюсь, что мы через несколько дней вылетим из Кубка России.

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      Рейтинг: +12310

      Вомбат > n272nm 21 сентября 2015, 01:55

      Да, Амкару повезло, Халк мог случайно забить пенальти, но вспомните - Амкар играл вторым составом. Насчет пешком... Ну вот бегал Зенит, бегал и с Краснодаром и с Крыльями и с ЦСКА. Но все равно выглядел плохо. Потому что все в ЧР давно поняли как обыгрывать Зенит Виллаш-Боаша. Валенсия же вообще ничего не знала о Зените. Потому и проиграла.

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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 20 сентября 2015, 22:00

      точно))

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      Рейтинг: +12310

      Вомбат 20 сентября 2015, 21:46

      Это не первый тайм сыграл с тобой злую шутку, а то что ты прогибаешься под рыжего чудака на букву М. Твоя команда - придаток к бочкообразному бразильцу

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