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РФПЛ. «Зенит» - «Амкар». Все голы
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Спецпроект
Правда или ложь? Тест про Лигу чемпионов
1
17:58
Хави выбрал пять неприкасаемых футболистов «Барселоны». Остальные могут уйти
17:51
«Большая привилегия». «Зенит» поздравил Малкома и Клаудиньо с получением российского гражданства
17:38
Роналду посетит боксерский поединок Пола и Фьюри в Саудовской Аравии
17:32
Быстров отреагировал на слова Мостового про Семака
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Все новости
17:09
⚡️ Малком и Клаудиньо стали гражданами России. Путин подписал указ
7
16:49
«Спартак» имеет право вернуть Шитова из «Крыльев Советов» за фиксированную сумму
2
16:31
Экс-защитник «Химок» Никитин рассказал, почему перешел в боснийский клуб
16:13
Защитник ЦСКА Роша ответил, готов ли он сменить позицию
15:29
Ребров объяснил отказ «Спартака» пускать журналистов в раздевалку после дерби с «Локомотивом»
2
15:07
«Зенит» и «Венеция» договорились о сотрудничестве в начале 2022 года. Партнерство сорвалось из-за ситуации в мире
1
15:01
Текст
Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал
4
14:51
Защитник ЦСКА Роша: «Русская кухня топовая. Правда, шураску не хватает»
1
14:28
Комличенко высказался о соперничестве с Дзюбой
1
14:00
Гончаренко объяснил отсутствие у «Урала» зимних трансферов
13:25
Товарищеский матч. «Сочи» победил «Химки» (2:0)
1
13:18
Мелешин заявил, что «Спартак» потерял сильнейшего футболиста Москвы 2003 года рождения
5
13:02
Мостовой объяснил, почему выступает против натурализации Малкома и Клаудиньо
2
12:37
Садыгов: «Химки» усилились лучше, чем прямые конкуренты. «Торпедо»? Там явно все тяжело»
2
12:34
Роша набьет татуировку, если ЦСКА выиграет чемпионат России
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11:57
Защитник «Краснодара» Алонсо охарактеризовал нового тренера клуба Ивича
1
11:47
Магкеев ответил на критику Бериши и уличил игрока «Ахмата» во лжи
11:38
Игрок ЦСКА Роша назвал двух футболистов, против которых ему было сложнее всего играть в РПЛ
11:27
Газзаев считает, что ЦСКА может закончить сезон РПЛ выше «Спартака»
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10:43
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10:29
21-летний Литвинов назвал условие, при котором проведет всю карьеру в «Спартаке»
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10:23
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1:1 — Чума, 65
Источник:
Бомбардир.ру
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20.09.2015 18:55
Россия. Премьер-лига
Россия
Зенит
Амкар-Пермь
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