РФПЛ. Чума помешал «Зениту» обыграть «Амкар»

Что тут скажешь-обделались по полной.Продолжаем верить в команду (до вторника)
правильно Гаджиев сказал нет у зенита мотивации.3-4 место достаточно.
АНЖУЙЦЫ ПОМНЮ КТО-ТО ИЗ ВАС НА ГАДЖИЕВА ТЯНУЛ))))и...ДУМАЮ И ОЛИМПИАДА БОЛЬШЕ ЕГО ЗАСЛУГА... ЧЕМ БЫШЕВЦА ТРЕНЕРА....ОН СЕБЯ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕ ПОКАЗАЛ
амкар с победой
А где же очередной покер Дзюбы?
цирк,обыгрываем красиво Валенсию и показываем пешую прогулку с Амкаром,молодцы АВБ пошел уже домой
Обыгрываем красиво???Извени не видел!Красиао обыграл сегодня ЦСКА Мордовию,а Валенсия смотрелась куда предпочтительней!
Но просрала с треском)