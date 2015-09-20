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    РФПЛ. Чума помешал «Зениту» обыграть «Амкар»

    Действующий чемпион России «Зенит» продолжает терять очки. Открыв счет в начале матча и заработав пенальти, сине-бело-голубые казалось бы решили все проблемы. Но сначала Халк не сумел реализовать одиннадцатиметровый, а потом и Анене Чума сравнял счет.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
    Голы: 1:0 — Дзюба, 10; 1:1 — Чума, 65.
    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков (Ткачук, 72), Файзулин (Юсупов, 79), Витсель, Данни, Смольников, Халк, Дзюба.
    Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Джикия (Белоруков, 49), Бутко, Идову, Йовичич, Шаваев, Баланович, Пеев (Прудников, 79), Чума (Салугин, 68)
    Предупреждения: Дзюба, 51; Белоруков, 56; Шаваев, 89.
    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 18:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 сентября 2015, 22:52

      Что тут скажешь-обделались по полной.Продолжаем верить в команду (до вторника)

      0
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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 20 сентября 2015, 21:52

      правильно Гаджиев сказал нет у зенита мотивации.3-4 место достаточно.

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 сентября 2015, 20:07

      АНЖУЙЦЫ ПОМНЮ КТО-ТО ИЗ ВАС НА ГАДЖИЕВА ТЯНУЛ))))и...ДУМАЮ И ОЛИМПИАДА БОЛЬШЕ ЕГО ЗАСЛУГА... ЧЕМ БЫШЕВЦА ТРЕНЕРА....ОН СЕБЯ БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕ ПОКАЗАЛ

      0
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      Рейтинг: +10

      шторм775 20 сентября 2015, 19:41

      амкар с победой

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      Рейтинг: +368

      mik1954 20 сентября 2015, 19:40

      Это просто свинство, выходить на игру с такой прохладцей недопустимо. Если АВБ не в состоянии руководить командой с ним нужно немедленно расставаться....

      3
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      Рейтинг: +12310

      Вомбат 20 сентября 2015, 19:40

      Это не Чума помешал. Это был Халк. Идет у него игра - Зенит побеждает кого угодно. Не идет - проигрывает кому угодно. Вопрос землякам - как вы ухитряетесь болеть за ТАКУЮ команду в ЧР? В Европе - другое дело, тут все адекватные болеют за Россию.

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 20 сентября 2015, 19:36

      Класс...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2015, 19:26

      А где же очередной покер Дзюбы?

      1
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      Рейтинг: +27

      vuk100 20 сентября 2015, 19:10

      Амкар - красавцы) Результатом доволен. Можно выдохнуть

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > vuk100 20 сентября 2015, 19:55

      Ты не Путин?

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 20 сентября 2015, 19:03

      цирк,обыгрываем красиво Валенсию и показываем пешую прогулку с Амкаром,молодцы АВБ пошел уже домой

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Zenit_EKB_88 20 сентября 2015, 21:18

      Обыгрываем красиво???Извени не видел!Красиао обыграл сегодня ЦСКА Мордовию,а Валенсия смотрелась куда предпочтительней!

      -1
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > джон базелон 20 сентября 2015, 23:04

      Но просрала с треском)

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