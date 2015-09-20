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    Федун: «Матч между «Спартаком-2» и «Зенитом-2» пройдет на «Открытие Арене», хоть это и вообще нерентабельно»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение второй команды красно-белых в матче с «Балтикой» (0:1).

    «Проводить матчи "Спартака-2" на "Открытие Арене" вообще нерентабельно. Мы хотели сделать так, чтобы для игроков это была дополнительная мотивация, ведь у них каких-то спортивных задач нет, но, видите, не получилось. Наоборот, ребята играли очень скованно и неинтересно. У нас еще несколько игр здесь запланировано, в частности, с "Зенитом-2" игра будет на "Открытие Арене», — заявил Федун.

    Источник: Р-Спорт

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    20.09.2015 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 20 сентября 2015, 17:58

      Что ж они такие нежные то? Выходят из молодежки. Все у них в шоколаде. Деньги нормальные получают. А вот как будто всем нужен психолог. "Скованные" они на родном епт стадионе!

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