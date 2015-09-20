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    Гордеев: «Так играть непозволительно»

    Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев не смог объяснить, почему его команда упустила победу над ЦСКА, лидируя со счетом 3:0.

    «Давалась игра, вели после первого тайма 3:0, и я считаю, что очень безвольно сыграли во втором тайме. Упрекнуть в поражении можем только самих себя. В перерыве говорили, что надо агрессивно начать, 15-20 минут нужно было выдержать. Пропустили быстрый гол, и пока пытались перестроиться, ещe два забили нам. Потом забили мы, открытая игра пошла, качели.

    В такую игру нам нельзя было ввязываться, потому что на пространстве ЦСКА намного сильнее. Испугались собственной прыти? Я не думаю. Думаю, что, когда уже имели большинство, в глубине души какая-то успокоенность присутствовала. Непозволительно, естественно, так играть», — заключил Гордеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2015 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2015, 18:01

      Гордеев проиграл сам разве нельзя было предугадать что кони после перерыва попрут вперед надо было поменять Джало так как там карточка Низовцев только и мечтал чтобы уравнять составы и сыграть от обороны минут 20 а уж потом ловить их на конратаках но нет тупой тренер так тупо и сыграли

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 сентября 2015, 18:00

      Это тренерский просчет-во втором тайме при таком счете надо было играть строго от обороны на контратаках!

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      Рейтинг: +695

      fan-man 20 сентября 2015, 16:19

      Игрокам Мордовии остается только поаплодировать от адекватных болел ЦСКА

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