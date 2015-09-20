Гордеев: «Так играть непозволительно»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев не смог объяснить, почему его команда упустила победу над ЦСКА, лидируя со счетом 3:0.

«Давалась игра, вели после первого тайма 3:0, и я считаю, что очень безвольно сыграли во втором тайме. Упрекнуть в поражении можем только самих себя. В перерыве говорили, что надо агрессивно начать, 15-20 минут нужно было выдержать. Пропустили быстрый гол, и пока пытались перестроиться, ещe два забили нам. Потом забили мы, открытая игра пошла, качели.



В такую игру нам нельзя было ввязываться, потому что на пространстве ЦСКА намного сильнее. Испугались собственной прыти? Я не думаю. Думаю, что, когда уже имели большинство, в глубине души какая-то успокоенность присутствовала. Непозволительно, естественно, так играть», — заключил Гордеев.