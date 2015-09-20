Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геннадий Орлов не будет комментировать матч между «Зенитом» и «Амкаром»

    Стало известно, что известный комментатор Геннадий Орлов, который попал в одну из больниц Валенсии из-за аппендицита, не сможет прокомментировать сегодняшний матч «Зенита» с «Амкаром», а также встречу за Кубок России с тверской «Волгой». Есть вероятность, что болельщики не смогут его услышать и во время встречи сине-бело-голубых со «Спартаком».

    «Выписываюсь я через несколько дней. Прилетел уже вчера вечером, пока сейчас меня коллеги поддержат. У меня пока прием лекарств и швы еще, так что надо немножко отдохнуть. Пока не знаю, буду ли в форме к матчу "Спартак" - "Зенит" (26 сентября), это не только от меня зависит, как пойдет. Есть руководство, оно будет решать. Пойдем step by step, будем потихоньку лечиться», — заключил Орлов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2015 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      FduchFM 20 сентября 2015, 15:58

      Здоровья , но что самое смешное фраза одно жителя С.Петербурга ""А ты думаешь мы ВСЕ в восторге от того как он комментирует? "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 20 сентября 2015, 15:55

      Здоровья Геннадию! Одного не могу понять, почему он комментирует все матчи Зенита? При этом еще и болеет за него! Пусть комментирует другие клубы, а то как неформальный пиар Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 20 сентября 2015, 14:41

      Здоровья ему, но всё-таки люди уже устали от него в качестве комментатора

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11