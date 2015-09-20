Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Ливерпуль» - «Норвич» – на «Бомбардире»

    После двух побед на старте чемпионата "Ливерпуль" в трех следующих матчах набрал только одно очко, причем в двух последних пропустил шесть мячей. Встреча с "Норвичем" - хорошая возможность для мерсадийцев поправить турнирное положение и подтянуться к группе лидеров.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу "Ливерпуль" - "Норвич". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 18.00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2015 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11