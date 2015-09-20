Видеотрансляция матча «Ливерпуль» - «Норвич» – на «Бомбардире»

После двух побед на старте чемпионата "Ливерпуль" в трех следующих матчах набрал только одно очко, причем в двух последних пропустил шесть мячей. Встреча с "Норвичем" - хорошая возможность для мерсадийцев поправить турнирное положение и подтянуться к группе лидеров.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу "Ливерпуль" - "Норвич". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 18.00 мск.