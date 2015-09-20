Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Крылья Советов» – на «Бомбардире»

"Крылья Советов" набрали отличную форму одержав три победы подряд, а новичок команды французский полузащитник Йоан Молло становится лучшим ассистентом чемпионата, успев за три проведенные встречи отдать уже четыре результативные передачи. Выездная встреча с "Локомотивом" - очередная проверка на прочность для команды Франка Веркаутерена.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативн вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Крылья Советов". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!