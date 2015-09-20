Чернов признан вундеркиндом недели по версии УЕФА

Защитник ЦСКА Никита Чернов был признан УЕФА вундеркиндом недели. 19-летний игрок ранее был отмечен Фабио Капелло, который вызывал его в основную сборную России.

«Непросто дать объективную оценку игроку, который провел лишь четыре матча на взрослом уровне. Но уже сейчас нельзя не отметить его физические данные, технику и самоотверженность. Сам Чернов считает свою манеру игры схожей с действиями партнеров по ЦСКА Василия и Алексея Березуцких, которые стали его учителями в первой команде.

В преддверии ЧМ-2018 на Чернова особые надежды. Сергей Игнашевич домашний мундиаль будет встречать на пороге 39-летия. Василий Березуцкий признается, что тоже едва ли дотянет до первенства мира. Евгений Макеев, Владимир Гранат, Андрей Семенов нестабильны, возможности Виктора Васина до конца не изучены. Других же центральных защитников, готовых прийти в сборной на смену ветеранам, сегодня нет. Впрочем, для начала Чернову нужно регулярно заиграть в ЦСКА. В аренду 91-й номер команды уходить не планирует», — отметили в УЕФА.