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    Видеотрансляция матча «Дженоа» - «Ювентус» – на «Бомбардире»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уже заявил, что матч с "Дженоа" может иметь решающее значение для команды в сезоне. Чемпион страны в трех стартовых играх набрал только одно очко, но после выигрыша над "Манчестер Сити"(2:1) в Лиге чемпионов, намерен встать на победную тропу и во внутреннем чемпионате

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу "Дженоа" - "Ювентус". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи- в 16.00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 12:42
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