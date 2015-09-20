Видеотрансляция матча «Дженоа» - «Ювентус» – на «Бомбардире»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уже заявил, что матч с "Дженоа" может иметь решающее значение для команды в сезоне. Чемпион страны в трех стартовых играх набрал только одно очко, но после выигрыша над "Манчестер Сити"(2:1) в Лиге чемпионов, намерен встать на победную тропу и во внутреннем чемпионате

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу "Дженоа" - "Ювентус". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи- в 16.00 мск.