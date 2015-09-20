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    Видеотрансляция матча «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед» – на «Бомбардире»

    "Манчестер Юнайтед" проиграл два последних выездных матча, которые развивались по одинаковому сценарию.Манкунианцы первыми забивали в ворота "Суонси" и ПСВ, но потом пропускали дважды. В Саутгемптоне подопечные Ван Гаала имеют возможность не только прервать наметившуюся серию, но и в случае победы выйти на второе место в турнирной таблице, чего с командой давно не случалось.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативн вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед".Комментатор – Владислав Журин. Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 18:09
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