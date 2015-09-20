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    Главный тренер «Гранады»: «Реал» проявил неуважение к нам»

    Главный тренер "Гранады" Хосе Рамон Сандоваль считает, что "Реал" проявил неуважение к его команде перед матчем чемпионата Испании, который завершился победой мадридской команды со счетом 1:0. Перед игрой в своем Twitter "Реал" предложил поклонникам угадать, сколько мячей будет забито в ворота "Гранады", которая в прошлом году была разгромлена со счетом 9:1.

    "Было непросто выходить на „Сантьяго Бернабеу“, когда на твоей команде заранее поставили крест все, включая соперника, который через официальный сайт просил болельщиков предсказать, сколько голов „Реал“ нам забьет. Это неуважение к „Гранаде“. Нам не переставали напоминать, что в прошлый раз мы проиграли здесь со счeтом 1:9, но сегодня наша команда показала прекрасный футбол", - считает Сандоваль.

    Источник: Sports.ru

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    20.09.2015 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +443

      EVM 20 сентября 2015, 12:18

      Проявленное неуважение со стороны Реала, только разозлило и сплотило игроков Гранады, что и помогло им проиграть с минимальным счетом. Как не парадоксально, но это оказалось поучительным фактом для обеих команд.

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