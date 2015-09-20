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    Берлускони: «Милан» возвращается к статусу топ-клуба»

    Президент "Милана" Сильвио Берлускони рассказал, что тайский бизнесмен Би Тайчаубол, который в ближайшее время окончательно оформит сделку по выкупу 48 процентов акций команды, будет вкладывать в клуб 100 миллионов долларов ежегодно.

    "Он представил план по коммерциализации бренда.Мы ожидаем серьезных инвестиций, которые измеряются 100 миллионами евро в год. "Милан" возвращается к статусу топ-клуба. Следующая встреча с господином Тайчауболом назначена на 30 сентября", - сказал Берлускони.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      расулик 20 сентября 2015, 18:25

      верните мой милан 2003-2007

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