Берлускони: «Милан» возвращается к статусу топ-клуба»

Президент "Милана" Сильвио Берлускони рассказал, что тайский бизнесмен Би Тайчаубол, который в ближайшее время окончательно оформит сделку по выкупу 48 процентов акций команды, будет вкладывать в клуб 100 миллионов долларов ежегодно.

"Он представил план по коммерциализации бренда.Мы ожидаем серьезных инвестиций, которые измеряются 100 миллионами евро в год. "Милан" возвращается к статусу топ-клуба. Следующая встреча с господином Тайчауболом назначена на 30 сентября", - сказал Берлускони.