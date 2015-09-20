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    Полл: «ФА должна дисквалифицировать Косту»

    Известный английский арбитр Грэм Полл уверен, что нападающий «Челси» Диего Коста должен быть дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче шестогого тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Футбольная ассоциация должна выдвинуть Косте обвинение и дисквалифицировать его за инцидент, который предшествовал удалению Габриэла Паулисты. Бразилец получил глупое удаление, не сдержавшись после провокации Косты. Судья был вынужден его удалить. Но арбитр пропустил главный эпизод — стычку между Костой и Косельни. Учитывая действия судьи, можно с уверенностью сказать, что он просто ничего не заметил», - считает Полл.

    Источник: Daily Mail

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    20.09.2015 10:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +82

      Mi6 20 сентября 2015, 12:10

      происки абрамовича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Don Drakon 20 сентября 2015, 12:05

      Что там такого было? Заслуженную желтую он получил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 20 сентября 2015, 11:29

      Коста хитрюга еще тот. сразу вспомнил эпизод с пендалем в матче Испания - Голландия на ЧМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      DiTo ManUtd 20 сентября 2015, 11:14

      Urod xrenov takix nado vignat iz APL :-@

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      bentlly 20 сентября 2015, 10:32

      Стрелять надо Косту

      2
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