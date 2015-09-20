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    Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» справился с «Норильским никелем»

    «Газпром-ЮГРА» в родных стенах без проблем добился победы над «Норильским никелем» в рамках матчах пятого туры Суперлиги. Гости первыми открыли счет, но затем югорчане поставили их на место. Хет-триком отметился нападающий «Газпрома» Эдер Лима.

    Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Норильский никель (Норильск) – 7:3 (3:1)

    Голы: 0:1 – Пономарев, 4. 1:1 – Эдер, 10. 2:1 – Эдер Лима, 23. 3:1 – Эдер Лима, 24. 3:2 – Цай, 38. 4:2 – Давыдов, 39. 5:2 – Катата, 42. 6:2 – Робиньо, 42. 6:3 – Кузнецов, 42. 7:3 – Эдер Лима

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +148

      Miha 20 сентября 2015, 10:57

      За Югру одни Бразильцы забивали почти...

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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Miha 20 сентября 2015, 11:01

      Ты будешь смеяться, но Эдер Лима - игрок сборной России))

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