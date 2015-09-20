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    Видеотрансляция матча «Рома» - «Сассуоло» – на «Бомбардире»

    "Рома" и "Сассуоло" отлично стартовали в текущем первенстве, одержав по две победы и по одной встрече завершив вничью. При этом римляне обыграли чемпиона страны "Ювентус", а подопечные Ди Франческо оказались сильнее "Наполи".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу "Рома" - "Сассуоло". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 16.00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 09:43
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