Видеотрансляция матча «Рома» - «Сассуоло» – на «Бомбардире»

"Рома" и "Сассуоло" отлично стартовали в текущем первенстве, одержав по две победы и по одной встрече завершив вничью. При этом римляне обыграли чемпиона страны "Ювентус", а подопечные Ди Франческо оказались сильнее "Наполи".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу "Рома" - "Сассуоло". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 16.00 мск.