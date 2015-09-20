Спортивный директор «Волги»: «Постараемся дать бой «Спартаку»

Спортивный директор нижегородской «Волги» Александр Липко считает, что поражение «Спартака» в выездном матче девятого тура РФПЛ с «Кубанью» (0:3) не на руку его команде, который предстоит 23 сентября сразиться с красно-белыми в кубковой встрече.

«Считаю, что сегодняшняя крупная победа «Кубани» над «Спартаком» не случайна. Да, смена главного тренера — это всегда встряска для команды. Но фундамент этой победы закладывал именно Хохлов. Это плоды, прежде всего, проделанной им работы. Жаль, что Дмитрию Валерьевичу, который готовил команду к матчу со «Спартаком», не дали довести все задуманное до конца.



Внушительное поражение «Спартака» в чемпионате в преддверии кубкового матча с нашей командой вряд ли на руку «Волге». Коллектив Дмитрия Аленичева сейчас подобен раненому зверю. Но для нас матч со «Спартаком» будет особенным. Естественно, наша молодежь горит желанием проявить себя в поединке с серьезным соперником. Так что мы постараемся дать бой «Спартаку», — сказал Липко.