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    Видеотрансляция матча «Кьево» - «Интер» – на «Бомбардире»

    "Кьево" и "Интер" успешно начали сезон и на данный момент занимают две верхние строчки в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана после трех туров имеет стопроцентный показатель, веронцы же в матче минувшего тура против "Ювентуса" не сумели удержать преимущество в один мяч и отстают от соперника на два очка.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу "Кьево" - "Интер". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 13.30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 13:15
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