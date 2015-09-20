Аллегри: «Матч с «Дженоа» может иметь ключевое значение для сезона»

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Манчестер Сити" (2:1) в Лиге чемпионов надеется на успех и в воскресном поединке Серии А с "Дженоа".



"Победа во вторник стала важным шагом в нашей еврокубковой кампании. Начать турнир с выездной победой над фаворитом группы, конечно же, прекрасно, но Серия А - это совершенно другая история.



Если смотреть на результаты, то мы очень плохо начали сезон на внутренней арене, хотя мы показали добротный футбол в поединках с "Удинезе" и "Кьево". Однако нужно быть реалистами и заглянуть в турнирную таблицу. Матч на выезде с "Дженоа" будет напряженным. Этот поединок может иметь ключевое значения для сезона в целом", - считает Аллегри.