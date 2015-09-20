Ташуев: «У «Кубани» нормальный состав, я знал куда шел»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" (3:0) в матче девятого тура РФПЛ.



– Поздравления с победой, в чем-то, наверное, даже сенсационной. Что было сказано перед матчем на установке?



– Я уже говорил об этом. Мы тактически отработали: высокий прессинг, давление. Сместили трех инсайдов, сегодня у нас не было крайних хавбеков – насытили среднюю линию. Много работали на протяжении двух дней, «водили за руки», тренировались. Наверное, тактика сработала. Сегодня она сработала, а завтра – будем думать дальше.



– Скажите, «Кубань» действительно хорошо готова, и дело только в психологии?



– Я что, «Кубань» не знаю? С 2010 года, когда мы боролись, в команде играет семь человек. Каретник у меня играл, Кулик у меня играл, Беленов при мне начинал, я их давно знаю. Я знал куда шел, знал, что в команде есть квалифицированные футболисты.





– Одним из героев матча стал Арсен Хубулов, который ранее достаточно редко появлялся на поле. Как родилось решение выпустить его в основном составе?



– Первое: решение не было спонтанным. Второе: Тлисов заболел, у нас, по сути, не было вариантов. Арсена я знаю с совсем юного возраста, он очень нравился мне во Владикавказе. Я следил за ним и знаю, что он умеет играть, только нужно поднять его психологию, разбудить в нем больше мужских качеств. И подготовить. Я считаю, у него очень хорошие данные: он быстрый, мобильный, агрессивный футболист. Таких не так много в стране.



– Сегодня в запасе было всего шесть человек, в основном молодые футболисты. Что с Букуром, Павлюченко, Аршавиным, Тлисовым?



– Букур практически готов, надеюсь, скоро будет тренироваться с общей группой. У Аршавина надрыв. У Павлюченко тоже пока проблемы. Тлисов заболел, у него температура.



– Насколько вас устраивает состав, который играл сегодня. И как вы будете рассматривать всех игроков, которые есть в «Кубани», в игровом плане?



– Повторю, я хорошо знаю игроков, это качественные футболисты, нормальный состав. Да, может быть, немного не хватает количества, потому что несколько человек травмированы. Не будем рекламировать Аршавина и Павлюченко, если бы они были в хорошей форме, естественно, помогли бы. Так что нормальный состав – боевой, молодежь хорошая. Об этом нет смысла говорить, потому что до января ничего изменить в этом плане нельзя. Поэтому спокойно работаем и не акцентируем на этом внимание.