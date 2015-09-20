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    Ловчев: «В обороне «Спартака» дыра, никто не хочет бежать назад»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Кубанью» (0:3) в девятом туре РФПЛ. Специалист считает, что победила более мотивированная команда.

    "Собственно, и предыдущая игра «Спартака» была не менее ужасна. А первый тревожный звонок прозвучал еще в победном матче с «Амкаром» (3:1). Когда все кричали «ура», я заметил команду, которая почему-то посчитала себя чемпионом страны и позволила себе действовать спустя рукава.

    В «Спартаке» внушительная обойма игроков, которые могут распоряжаться мячом и создавать моменты: Попов, Промес, Глушаков, Широков, – но нет сейчас совершенно никакой игры вперед. Есть отдельные наскоки Промеса, но игры как таковой нет.

    Ташуев правильно сказал после матча: «Мы разрушили игру «Спартака». Как только игрок «Спартака» в середине поля получал мяч, его тут же встречал соперник. Хозяева прессинговали жестко, на грани сил. Характерный эпизод случился на 85-й, кажется, минуте, когда пять (!) футболистов «Кубани» прессинговали гостей на чужой половине поля. В то же время по ходу матча каждый игрок «Кубани» имел возможность после перехвата мяча по минуте подумать, что с ним делать дальше.

    Нет бывает исключительно атакующей игры, разрушать тоже надо уметь. Об этом надо думать. А в обороне у «Спартака» просто дыра. Никто не хочет бежать назад, все медленные. У «Кубани» два одинаковых гола были – второй и третий. Все атаки, что на скорости, – проходили. Такого забега, как у Игнатьева в концовке, никто из спартаковцев не сделал за весь матч. При этом у «Кубани» в том моменте и все передачи были вовремя отданы. «Спартак» был медленнее противника во всех фазах: впереди, сзади, в приеме мяча, в беге, во всем.

    Пускай братья Комбаровы пересмотрят матч и увидят, как Шандао на 80-й минуте словно Усэйн Болт бежит закрывать свою позицию! При счете 2:0, а не 0:2, между прочим.

    Стандарты… Ну, нельзя защищаться только за счет количества. В штрафной «Спартака» в случае с первым голом было девять своих человек. Но и Игнатьев, который не попал по мячу, и Хубулов, были свободны. Как вы их разбираете?..

    Сверхмотивированная команда победила, а мотивация зависит от тренера. Сегодня на первый план выходят вопросы мотивации. Потом уже все остальное", - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.09.2015 07:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11222

      alp 20 сентября 2015, 11:26

      как спартак выигрывает, то статейки и отзывы ниже в истерике доказывают друг другу что спартак чемпион и ваще ЛЧ парвет ))) как проиграет..... ну вы сами все видите )))

      И еще вопрос, почему если писать спартак с маленькой буквы, ваш редактор показывает как слово написано с ошибкой, а зенит - нет? ))))

      0
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 20 сентября 2015, 10:57

      Да и вперед-то не очень бегут.

      1
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 20 сентября 2015, 08:46

      Тренер д,б не из бывших и не иносранец, нежен чужой но свой.

      0
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