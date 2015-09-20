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    Видеотрансляция матча «Мордовия» - ЦСКА – на «Бомбардире»

    Одержавшая всего одну победу "Мордовия" может воспользоваться усталостью ЦСКА после матча в Лиге чемпионов против "Вольфсбурга" (0:1) и попытается нанести первое поражение «армейцам» в чемпионате. Однако и подопечные Леонида Слуцкого не намерены терять очки в двух турах подряд.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 13:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 13:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 сентября 2015, 14:05

      Мордоване ничуть не хуже вчерашних казаков разбираются с зажравшимися "лидерами" :-)))

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