Видеотрансляция матча «Мордовия» - ЦСКА – на «Бомбардире»

Одержавшая всего одну победу "Мордовия" может воспользоваться усталостью ЦСКА после матча в Лиге чемпионов против "Вольфсбурга" (0:1) и попытается нанести первое поражение «армейцам» в чемпионате. Однако и подопечные Леонида Слуцкого не намерены терять очки в двух турах подряд.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 13:30, не пропустите!