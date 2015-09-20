Симеоне: «Корреа справился с поставленной задачей»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, за счет чего команде удалось переиграть «Эйбар» в матче 4-го тура испанской Примеры.

«В первом тайме у нас было три прекрасных момента, но реализовать их мы не смогли, - сказал Симеоне. - После перерыва мы сделали ставку на игроков, способных переломить игру впереди, в частности, на Корреа, который великолепно справился с поставленной задачей. Против хорошо обороняющихся команд нужны именно такие, индивидуально сильные футболисты».

Напомним, в итоге «Атлетико» одержал победу со счетом 2:0.