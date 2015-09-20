Михайлович: «Меня злит, что позволяем сопернику вернуться в игру»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович поделился впечатлениями от матча 4-го тура чемпионата Италии против «Палермо».

«Нам нужно увереннее играть в нападении и защите. Мы пропустили два гола, и меня это невероятно злит — после уверенного начала захватываем лидерство, а затем начинаем бояться успеха и позволяем сопернику вернуться в игру, - сказал Михайлович. - Мы не знаем как контролировать встречу, поэтому вынуждены постоянно оказывать давление. В любом случае, мы на правильном пути. Я доволен командой, просто нужно быть немного решительнее».

Напомним, в итоге «Милан» выиграл со счетом 3:2.