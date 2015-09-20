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    Хубулов: «Хохлов говорил, что у нас нет игроков уровня Премьер-лиги. Это некрасиво»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Арсен Хубулов рассказал о том, за счет чего команде удалось разгромить московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России (3:0).

    - Пришел новый тренер. Мы начали играть не от обороны, как в других матчах, - сказал Хубулов. - Начали играть с позиции силы. Тем более, как можно играть дома с мыслями "главное не пропустить"? Мы агрессивно провели матч впереди. При новом тренере у всех зашкаливали эмоции, все хотели показать себя. Ташуев сказал нам, что нужно играть агрессивно, идти в атаку и никого не бояться. Понятно, каждый раз так будет тяжело, но будем стараться.

    - Вас удивил такой разобранный "Спартак"?

    - Почему именно "Спартак" был разобран? Это мы хорошо играли. Соперник был немного тяжеловат, но они не играют в еврокубках, у них такой же график, как у нас. Так что дело не в "Спартаке". Хохлов всегда наигрывал только одних ребят, он других футболистов не видел. Вроде говорят, что он сказал, что в нашей команде нет футболистов уровня Премьер-лиги. Так говорить некрасиво. Ты работал в этой команде, ты работал с этими игроками. Что касается тактики, то мы наигрывали ее два дня. Но дело не в ней, мы просто вышли и бились. За два дня что-то трудно изменить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 20 сентября 2015, 06:38

      Каких хохлов???

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 20 сентября 2015, 06:28

      "в нашей команде нет футболистов уровня Премьер-лиги. Так говорить некрасиво"(с)
      А вот так говорить, про бывшего наставника, красиво?

      -1
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      Рейтинг: +10

      kastazdes 20 сентября 2015, 02:46

      Ташуев земляк так держать джигит !!!

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 20 сентября 2015, 00:24

      Хохолов?)

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