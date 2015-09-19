Глушаков: «Давно так безобразно не играли»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не стал оправдываться за поражение в матче 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани».

«Ужасно сыграли, все виноваты, - сказал Глушаков. - Вся команда провела плохой матч. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Такой безобразной игры у нас давно не было. Будем исправляться».

Напомним, в итоге «Спартак» уступил со счетом 0:3.