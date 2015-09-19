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    Глушаков: «Давно так безобразно не играли»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков не стал оправдываться за поражение в матче 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани».

    «Ужасно сыграли, все виноваты, - сказал Глушаков. - Вся команда провела плохой матч. Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Такой безобразной игры у нас давно не было. Будем исправляться».

    Напомним, в итоге «Спартак» уступил со счетом 0:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 22:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 сентября 2015, 10:18

      А вы, оказывается, играли? То, что вы вытворяли на поле игрой назвать нельзя! Вот Кубань играла! Можно сказать "пахала" на поле!

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 сентября 2015, 10:13

      Ты, Дениска ушел в Спартак за лаврами, продолжай в том же духе. Лично я очень рад, что из Локо ушел симулянт)

      0
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 20 сентября 2015, 00:25

      Глушак да ты уже давно деградировал в игрочишку

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