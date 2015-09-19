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    РФПЛ. «Кубань» разгромила «Спартак», одержав первую победу в сезоне

    Краснодарская «Кубань» переиграла московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча завершилась со счетом 3:0, причем два гола хозяева поля забили еще в первом тайме.

    Этот поединок стал первым для нового главного тренера краснодарцев Сергея Ташуева.

    Добавим, что «Кубань» одержала первую победу в сезоне, покинув последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

    Кубань (Краснодар) — Спартак (Москва) — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Хубулов, 8. 2:0 — Мельгарехо, 34. 3:0 — Игнатьев, 86.

    «Кубань»: Беленов, Лобкарев (Манолев, 25), Бугаев, Шандау, Мельгарехо (Каретник, 88), Армаш, Рабиу, Иргнатьев, Ткачев, Кулик, Хубулов (Бальде, 76).

    «Спартак»: Ребров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров (Озбилиз, 67), Глушаков (Козлов, 83), Промес, Ромуло (Макеев, 46), Широков, Попов, Зе Луиш.

    Предупреждения: Глушаков, 56. К. Комбаров, 64. Озбилиз, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 20:53
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 20 сентября 2015, 09:21

      ((( !

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      Рейтинг: +134

      FCQ 20 сентября 2015, 09:05

      болельщик Спартака НУЖНО СОСТАВ ПОМЕНЯТЬ ТАМ КАК МИНИМУМ 10-12 ЧЕЛОВЕК иначе ничего там не будет....

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 сентября 2015, 07:55

      Я болельщик Спартака-и мне вчера противно было смотреть на игру команды-вообще у меня сложилось стойкое впечатление что игру вчера осознанно слили.А вы ста-до в такой ситуации льющее грязь-выс просто жалко.За ваше воспитание и вообще за морально этический Дух-хотя о чем я,быд-ло оно и в Африке быд-ло.

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Диктор 20 сентября 2015, 08:17

      Смотря наш чемпионат порой кажется что каждый матч сливают. Удел болел гнобить гранды за поражение но это не правильно у каждого своя история и великие победы хотя-бы они заслуживают уважение а позорить можно игроков а не имя команд ибо эти имена делали великие игроки

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > LOKOShamilLOKO 20 сентября 2015, 12:15

      Хорошо сказано-жаль что многие ско-ты тут этого не понимают.Но у кого какой интеллектуальный уровень.

      0
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      Рейтинг: +5164

      ААМ 20 сентября 2015, 07:42

      Очень слабо выглядел СПАМ и очень солидно на его фоне смотрелась Кубань

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      Рейтинг: +504

      alex-76 20 сентября 2015, 05:58

      Вот это подарочек на праздник. Спасибо !
      Кубань с победой!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 20 сентября 2015, 01:35

      Молодцы Кубань, порадовали

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 20 сентября 2015, 01:22

      уж если 1 в сезоне,то на спартаком.

      0
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      Рейтинг: +11

      legends 20 сентября 2015, 00:41

      Предлагаю поставить по всем церковным папертям кружки с надписью "НА ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕЛИКОГО ДУХА ВЕЛИКОЙ - НАРОДНОЙ КОМАНДЫ" -
      и ручаюсь- больше 3-х копеек не соберется со всей страны. Вот она какая= "народная" ....

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2015, 23:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что вы вообще ша-ка-лы обсуждаете-противно вас коз-лов слушать,игру явно слили-причин только не видно почему.

      -8
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      Рейтинг: +11

      legends > Диктор 20 сентября 2015, 00:32

      Захлебываешься, хамишь...- это от того что у свиней в принципе мозг не работает...)))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > anjaneri 20 сентября 2015, 07:52

      Тебе даже вести себя так не надо-ясно кто ты по жизни.

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      Рейтинг: +14

      strangeric 19 сентября 2015, 22:50

      а ведь следующий матч у этого колхоза с Зенитом !! классная получится разминочка перед бельгийским Гентом!! огромный привет Роме Широкову , он плавно деградирует от бомбардира ЛЧ до статиста аутсайдера РПЛ

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > strangeric 19 сентября 2015, 22:59

      Ты иди-от про капитана нашей сборной?

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      Рейтинг: +11

      legends > Диктор 20 сентября 2015, 00:35

      Хрюкай у себя в свинарнике, рыло неумытое. Ромка -питерский , а к вам он заслан на страх врагу для развала свинарника)))) Не говори это никому- не надо....

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