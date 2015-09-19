РФПЛ. «Кубань» разгромила «Спартак», одержав первую победу в сезоне

Краснодарская «Кубань» переиграла московский «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0, причем два гола хозяева поля забили еще в первом тайме.

Этот поединок стал первым для нового главного тренера краснодарцев Сергея Ташуева.

Добавим, что «Кубань» одержала первую победу в сезоне, покинув последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур

Кубань (Краснодар) — Спартак (Москва) — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 — Хубулов, 8. 2:0 — Мельгарехо, 34. 3:0 — Игнатьев, 86.

«Кубань»: Беленов, Лобкарев (Манолев, 25), Бугаев, Шандау, Мельгарехо (Каретник, 88), Армаш, Рабиу, Иргнатьев, Ткачев, Кулик, Хубулов (Бальде, 76).

«Спартак»: Ребров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, К. Комбаров (Озбилиз, 67), Глушаков (Козлов, 83), Промес, Ромуло (Макеев, 46), Широков, Попов, Зе Луиш.

Предупреждения: Глушаков, 56. К. Комбаров, 64. Озбилиз, 71.