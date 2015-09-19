Колыванов: «Проиграли по делу»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал о причинах поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России против грозненского «Терека».

«С таким рвением «Терек» сегодня вышел против нас, и поддержка у них была хорошая. Остается только поздравить их с победой, - сказал Колыванов. - Было видно, что мои футболисты отстают, борьбу проигрывают. После того, как забили пенальти появилась надежда. Пошли вперед, открыли зоны, должны были быть на чеку, конечно. По делу проиграли, здесь винить нужно только самих себя. Нужно выходить из той ситуации, в которой сейчас оказались».

Напомним, в итоге «Уфа» уступила со счетом 1:4.